اجتماع ثلاثي لبحث سبل التعاون بين الإنتاج الإعلامي والوطنية للإعلام وعرب سات

اجتمع اليوم الخميس الدكتور عبدالفتاح الجبالي، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة، مع الإعلامي والكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والحميدي العنزي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية للاتصالات (عرب سات)، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البث والإنتاج الإعلامي.

تطوير الشراكات الاستراتيجية

وتناول الاجتماع مناقشة آفاق تطوير الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الثلاث، خاصة فيما يتعلق بتحديث البنية التحتية للإعلام الفضائي، وتعزيز التبادل البرامجي، واستكشاف فرص الاستثمار في قطاع الإعلام الرقمي.



وأكد المجتمعون على أهمية التنسيق المشترك لدعم الصناعة الإعلامية العربية، بما يسهم في الارتقاء بالمحتوى الإعلامي وتحقيق التكامل بين المؤسسات الإعلامية الكبرى في المنطقة.

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