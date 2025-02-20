الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجرافات القادمة من مصر تصل إلى شمال غزة (فيديو)

الجرافات المصرية
الجرافات المصرية فى غزة، فيتو

أفادت القناة 14 الاسرائيلية بأن الجرافات القادمة من مصر وصلت إلى شمال قطاع غزة اليوم للبدء فى رفع الركام.

وجاء ذلك بالتزامن مع تسليم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين لدى حركة المقاومة حماس. 

وكانت قناة كان العبرية قالت خلال الأيام الماضية: إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو رفض إدخال المنازل المتنقلة والمعدات الهندسية إلى قطاع غزة بعد مشاورات أمنية، رغم أنها منصوص عليها بإتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت قناة كان (هيئة البث الإسرائيلية) أن الوسطاء كثفوا ضغوطاتهم على "إسرائيل' لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.

وعلق الخبير الأمني الإسرائيلي رونين بيرجمان في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: إن حكومة نتنياهو تعمل لإفشال المرحلة الثانية من الصفقة عن طريق:اللف والدوران، والأكاذيب واللعب المزدوج".

وقال بيرغمان: إن إغراق الجمهور الإسرائيلي بالأكاذيب والتلاعبات، انتهاك الاتفاق مع تحميل حماس المسؤولية، وإقصاء الخبراء من فريق التفاوض: نتنياهو وأعوانه، وفقًا لمصدر أمني رفيع، يفعلون كل ما بوسعهم لعدم إنهاء الحرب حتى على حساب التخلي عن الأسرى الذين يفترض أن يتم الإفراج عنهم في المرحلة القادمة.

وينقل بيرغمان عن مصدره القول: "لا يمكن دفع المفاوضات إلى الأمام إذا كان أحد الأطراف غير معني بذلك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة جثامين الأسرى الإسرائيليين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الجرافات القادمة من مصر

مواد متعلقة

لحظة دخول المنازل المتنقلة من معبر رفح لقطاع غزة (صور)

تفاصيل البيان المصري - الإسباني في ختام زيارة الرئيس السيسي لمدريد.. إعادة إعمار غزة وأزمات ليبيا وسوريا ولبنان والسودان والبحر الأحمر "الأبرز"

التموين تطلق القافلة رقم 13 للمساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة

مصر وإسبانيا تؤكدان التزامهما بدعم السلطة الفلسطينية تمهيدًا لإعادة إعمار غزة

الأكثر قراءة

صراخ ولطم وعويل، المشهد الأخير في قصة محمد محسوب "خُط الصعيد" (فيديو)

مفاجأة في أسعار الذهب قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

الملك سلمان يعتمد رمز الريال السعودي

محافظة الجيزة تعلن قطع المياه عن بعض المناطق مساء غد

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم

عيار 21 يسجل هذا الرقم،أسعار الذهب اليوم الخميس 20-2-2025

ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم الخميس 20-2-2025

موعد قرعة دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

منوعات

المزيد

حطام صاروخ "سبيس إكس" يهبط في حديقة منزل بولندي

أول صور لقصر سيلينا جوميز وبيني بلانكو الجديد

سيلينا جوميز وجراسي أبرامز يطلقان أغنية "Call Me When You Break Up" غدًا

الصين تبتكر أقوى كاميرا تجسس في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 20 فبراير 2025

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس في الأسواق

ارتفاع كبير في سعر عملة Pi Network مقابل الدولار

قبل ساعات من قرار المركزى، سعر صرف الدولار في البنوك بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

مطوف الملوك والرؤساء يروي قصصا لا تنسى.. أبرزها حكاية الرئيس مبارك (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجوافة في المنام وعلاقته بمال يأتي خلال أيام

الشيخ أحمد محمد عامر، 9 سنوات على رحيل أسد القراء وسفير القرآن الكريم

تفسير حلم لدغة الثعبان في المنام وعلاقته بالأزمات النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية