الجرافات القادمة من مصر تصل إلى شمال غزة (فيديو)

أفادت القناة 14 الاسرائيلية بأن الجرافات القادمة من مصر وصلت إلى شمال قطاع غزة اليوم للبدء فى رفع الركام.

وجاء ذلك بالتزامن مع تسليم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين لدى حركة المقاومة حماس.

وكانت قناة كان العبرية قالت خلال الأيام الماضية: إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو رفض إدخال المنازل المتنقلة والمعدات الهندسية إلى قطاع غزة بعد مشاورات أمنية، رغم أنها منصوص عليها بإتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت قناة كان (هيئة البث الإسرائيلية) أن الوسطاء كثفوا ضغوطاتهم على "إسرائيل' لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.

وعلق الخبير الأمني الإسرائيلي رونين بيرجمان في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: إن حكومة نتنياهو تعمل لإفشال المرحلة الثانية من الصفقة عن طريق:اللف والدوران، والأكاذيب واللعب المزدوج".

وقال بيرغمان: إن إغراق الجمهور الإسرائيلي بالأكاذيب والتلاعبات، انتهاك الاتفاق مع تحميل حماس المسؤولية، وإقصاء الخبراء من فريق التفاوض: نتنياهو وأعوانه، وفقًا لمصدر أمني رفيع، يفعلون كل ما بوسعهم لعدم إنهاء الحرب حتى على حساب التخلي عن الأسرى الذين يفترض أن يتم الإفراج عنهم في المرحلة القادمة.

وينقل بيرغمان عن مصدره القول: "لا يمكن دفع المفاوضات إلى الأمام إذا كان أحد الأطراف غير معني بذلك".

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