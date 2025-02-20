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مصرع طفلة وإصابة شقيقها في انهيار منزل وتصدع آخر بسوهاج

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

لقيت طفلة مصرعها وأصيب شقيقها في انهيار منزل وتصدع آخر في مركز جرجا بسوهاج وتم نقل الجثمان والمصابة لمستشفى جرجا العام .

مصرع طفلة وإصابة شقيقها في انهيار منزل وتصدع آخر بسوهاج 

كان اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز جرجا يفيد بانهيار منزل مأهول بالسكان مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية ملك  حاتم م ا ا  40 عاما حلاق أدى ذلك لانهيار حائط بمنزل ملاصق غير مأهول بالسكان ملك ورثة صديق م م ع.


ونتج  ذلك وفاة نجلة مالك المنزل الطفلة جني ح م 9 سنوات  تلميذة وإصابة شقيقتها الطفلة  ريتاج 7 سنوات تلميذة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم 
 

وتمكنت قوات وحدة الإنقاذ البري من إستخراج المذكورتين من تحت الأنقاض وتم نقل الجثمان والمصابة لمستشفى جرجا العام.
 

أفاد مالك المنزل الأول بمضمون ما سبق وعلل سبب الإنهيار لقدم المنزل ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة. 

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