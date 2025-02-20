حبس 3 عاطلين بتهمة حيازة 3 تماثيل مقلدة بقصد النصب في الزيتون

أمرت نيابة الزيتون بحبس 3 عاطلين بتهمة حيازة 3 تماثيل فرعونية "مقلدة" بقصد النصب علي المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (3 أشخاص"لـ 2 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزتهم (3 تماثيل فرعونية "مقلدة" – مبلغ مالى "عملات أجنبية"- سلاح أبيض).

وبمواجهتهم اعترفوا باستخدامهم التماثيل المضبوطة بحوزتهم فى النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

تماثيل أثرية"مقلدة" لاستخدامها فى أعمال النصب بالزيتون

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

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