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اليوم، قافلة طبية لأمراض العيون والرمد بمستشفى الواحات البحرية

قافلة طبية، فيتو
قافلة طبية، فيتو
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أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن توجيه قافلة طبية لمرضى الرمد بمستشفى الواحات البحرية اليوم الخميس الموافق ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٥.

وأكد محافظ الجيزة استمرار توجيه القوافل الطبية والعلاجية للواحات البحرية لدعم المنظومة الصحية بالمدينة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتمكينهم من تلقى الفحوصات اللازمة لمختلف التخصصات.
 

قافلة طبية لمرضى الرمد

ووجه المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بتشكيل لجان لمتابعة الحالات التى بحاجة لإجراء عمليات إزالة المياه البيضاء والجلوكوما الشبكية وحقن الشبكية وتوجيهها للمراكز والمستشفيات المتخصصة فورا لإجراء العمليات المطلوبة، على أن يتم تقديم الرعاية اللازمة للمرضي وإجراء الفحوصات والكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان لكافة الحالات.

من جانبها أوضحت الدكتورة أمل رشدى مدير المديرية أنه روعى خلال القافلة تقديم خدمة طبية متكاملة لمرضى العيون حيث تم تشكيلها من أخصائى أمراض العيون والرمد بمستشفى إمبابة العام وتضم ٤ أطباء أخصائيي طب وجراحة عيون بالإضافة إلى فنى بصريات وإدارى مؤكدًا علي استمرار تنظيم القوافل العلاجية لأهالي الواحات البحرية.

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