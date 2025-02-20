تعالَ معي إلى الفضاء! (2)

توقفت الأسبوع الماضي في رحلة البحث عن حلم لزيارة الفضاء إلى الذهاب لمؤتمر صحفى لمن اختاره ترامب لرئاسة وكالة الفضاء ناسا وهو الملياردير الأمريكي جاريد إسحاقمان الذى دفع 200 مليون دولار في رحلة له بالفضاء منذ سنوات، وسألته في واقعة تخيلية طبعا عن كيفية قضاء وقته في الفضاء، وهل انشغل بالسوشيال ميديا وإلتقاط الصور السيلفى وكان رده ساخرا: اسأل زملاء مهنتك الصحفيين.

اقترب منى زميل صحفى أسود البشرة، فرحت ظنا منى أنه ينتمى إلى قارتى أفريقيا ولكنه تكلم بإنجليزية أمريكية موحيا أن ظنى ليس في محله، هو أمريكى أيضا، تعودت على ذلك! كل شيء أصبح أمريكيا.



قال لى الصحفى الأمريكى فاتحا لى موبايله: هذه صورة إسحاقمان وهو يسير في الفضاء ويظهر ظله والكرة الأرضية عند قدميه رمزًا للمستقبل، وقال ساخرا: ليس إسحاقمان مثل الرجال عندكم!

قلت: ماذا تقصد يا زميل المهنة؟ فقال بجديه مغلفة بابتسامة خبيثة: الصور والجهد يقولان إنه لم يكن زير نساء يدفع مقابل تمثيل دور في ستار تريك، بل كان شخصًا يصل إلى أقصى ما يمكن للإنسان الوصول إليه باستخدام التكنولوجيا الحالية.

شعر الزميل الصحفى أننى فقدت توازني فأجهز على ما تبقى منى قائلا: أثار هذا الإنجاز الانتباه بشكل لم يتوقعه أحد، بلغ حد ترشيحه لرئاسة وكالة ناسا الأمريكية للفضاء من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الماضى، وقبل دخوله البيت الأبيض في 20 يناير الماضى.

وكان السؤال الملح الذى يطرح نفسه، لماذا اختاره ترامب وهو رجل أعمال وليس عالما؟ وماذا طلب منه أن يفعل؟ خاصة في سياق تعيين ترامب مالك شركة سبيس إكس إيلون ماسك، ليكون مسؤولًا حكوميًا لتخفيض 2 تريليون دولار من الميزانية الفيدرالية.

لكن ما يهم أمثالى الحالمين بالسفر للفضاء يكون الأمل فى تحقق الحلم.. ما هو؟ نسيتم.. السفر للفضاء.. تعالوا لصوت الرجل القادم من بعيد: يشغلنى مستقبل البشرية في الفضاء، لرغبتى فى إتاحة الرحلات الفضائية للجماهير، هذا ما يهمك.



قلت لكن ترامب رجل أعمال ولا أعتقد أن سفر الجماهير للفضاء من اهتماماته، إلا إذا كان وراء ذلك أرباح، وطبعا رجال الأعمال مثله يهتمون بمسألة الأرباح.



قال: نعم هى المعضلة التى تواجه وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، التى تعودت على الإنفاق ببذخ وبدون حساب للأرباح باعتبارها لا تهدف للربح، لذلك عليها أن تتقبل رؤيتى لاستخدام ناسا بشكل أكبر للقطاع الخاص.



قلت: طبعا ترامب لم يترك ناسا وأدخلها فى عباءة البيزنس، وأنت نموذجا؟! قال: نشكل كرجال أعمال (إسحاقمان وإيلون ماسك وجيف بيزوس) موجة جديدة من المليارديرات تتحدى النظام القديم في الفضاء.. ونعمل على تسريع وتيرة الابتكار وخفض تكلفة سفر البشر إلى الفضاء بشكل كبير.



قلت: يعنى إيه؟ قال: بإختيار ترامب لجاريد إسحاقمان لرئاسة وكالة ناسا أقول: دخلت البشرية هذا العصر الفضائي الثاني للتو. وسيكون هناك حتمًا إقتصاد فضائي مزدهر، اقتصاد سيخلق فرصًا لعدد لا يحصى من الناس للعيش والعمل في الفضاء.. وفي ناسا، سنبدأ عصرًا تصبح فيه البشرية حضارة فضائية حقيقية.



ويضيف بحماس الواثق من صفقته بلغة التجار: تحدث العديد من رؤساء الولايات المتحدة عن إرسال رواد فضاء إلى القمر منذ انتهاء رحلات هبوط أبولو على القمر في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، لكن ترامب كان أول من حول الأقوال إلى فعل، حيث سمح لبرنامج أرتميس التابع لناسا بإعادة البشر إلى القمر خلال ولايته الأولى.. ويشير سجله إلى أنه من كبار المعجبين بناسا.



قلت لكن مسؤولو ناسا قلقون من هذه الرؤية على المستقبل العلمى للوكالة؟ قال: نعم لان ترامب تغير تفكيره تجاه الوكالة بسبب تأخر إطلاق صاروخ ناسا، نظام الإطلاق الفضائي (SLS)، وارتفاع التكاليف بشكل كبير؛ وفي الوقت نفسه، يعمل القطاع الخاص مثل شركة سبيس إكس التابعة لماسك وشركة بلو أوريجين التابعة لبيزوس على تطوير صواريخ قمرية قابلة لإعادة الاستخدام ومنخفضة التكلفة.

وهنا فقدت الأمل فى تحقيق حلم زيارة الفضاء بعد إختيار ترامب لأكبر ملياردير أمريكى لرئاسة وكالة ناسا، فرجال الأعمال لا يعطون منحا أو معونات لأمثالى لتحقيق حلمه.. تركت مكاني والصراع بين رجال الأعمال على 25 مليار دولار هى ميزانية ناسا، والأبحاث العلمية التى لا تهدف إلى الربح كما يفكر رجال الأعمال.

تركت مكانى وقول نائبة رئيس ناسا السابقة لوري جارفر: ناسا حقا جوهرة التاج، ونحن لا نفعل ما يجب علينا فعله نيابة عن الشعب الأمريكي. هذا محبط لنا جميعًا.

yousrielsaid@yahoo.com

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