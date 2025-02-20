أعلى 5 حسابات توفير بالبنوك قبل إعلان أسعار الفائدة الجديدة

تعلن، اليوم، لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي أسعار الفائدة الجديدة.

وتجتمع اللجنة اليوم برئاسة محافظ البنك المركزي المصرفي حسن عبد الله وذلك للإعلان عن قرار التثبيت أو الخفض في أسعار الفائدة، حيث يرى المحللون والخبراء أن القرار ينحصر في الاتجاهين فقط.

ونستعرض خلال السطور التالية أعلى خمس حسابات التوفير في البنوك

1-بنك العربي الأفريقي الدولي

- يقدم حساب «إي جولدن» عبر التطبيق بعائد سنوي يصل إلى 30% مع حد أدنى لفتح الحساب يبلغ 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى حساب جولدن بلس الذي يصل عائده إلى 25% سنويًّا مع حد أدنى للفتح يبلغ 50 ألف جنيه.

2. بنك القاهرة

- حساب «ميجا توفير» يقدم عائدًا سنويًّا يصل إلى 16% على الأرصدة من 50 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه.

- زيادة تدريجية تصل إلى 25% على الأرصدة التي تتجاوز 20 مليون جنيه.

3. بنك الكويت الوطني

- حساب «الكنز» يقدم عائدًا يصل إلى 25% للأرصدة من 20 مليون جنيه فأكثر، و18% للأرصدة بين 250 ألف جنيه ومليون جنيه.

- حد أدنى لفتح الحساب يبلغ 5 آلاف جنيه و250 ألف جنيه لاحتساب العائد.

4. بنك saib

- يقدم حساب «سيطرة بلس» بعائد يتراوح بين 23% سنويًّا للشرائح من 15 ألف جنيه إلى مليون جنيه، و30% سنويًا للشرائح التي تزيد عن 50 مليون جنيه.

5. بنك QNB الأهلي

- يوفر حساب «توفير بلس» بعائد يتراوح بين 5% سنويًّا للأرصدة من 5 آلاف جنيه إلى أقل من 100 ألف جنيه، وحتى 19% سنويًا للأرصدة من 20 مليون جنيه فأكثر.

تخفيض أسعار الفائدة لهذا السبب

يُعد هذا الاجتماع الأول للبنك المركزي في العام الجديد، ومن المتوقع أن يكون له تأثير كبير على مسار الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.



ومن جانبه توقع الدكتور نبيل فرج الخبير الاقتصادي، في تصريحات لــ “ فيتو”: تخفيض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل بنسبة 1 إلى 2٪، إضافة إلى خفض بنسبة تتراوح ما بين 1.5% الى 2.5% في الربع الثاني من 2025.

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