الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التعليم: نستهدف التوسع في المدارس المصرية اليابانية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم خلال اللقاء

استقبل النائب هيرويوكي ناكامورا رئيس لجنة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، اليوم الخميس، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.

وقدم الوزير محمد عبد اللطيف الشكر لرئيس لجنة التعليم والثقافة فى البرلمان الياباني على استقباله، مقدمًا الشكر للدولة اليابانية على المشاريع المشتركة مع الدولة المصرية مثل المتحف المصرى الكبير والمدارس المصرية اليابانية التى وصل عددها إلى ٥٥ مدرسة.

زيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن وزارة التربية والتعليم المصرية تهدف إلى التوسع فى زيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية نظرا لأنها تعكس توافق الثقافتين المصرية واليابانية، لافتًا إلى أن نجاح النموذج اليابانى شجع الدولة المصرية لتقديم نماذج جديدة مستحدثة فى مجالات التعليم الفنى والاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى رغبة مصر لتقديم المدارس المصرية اليابانية كنموذج ناجح أثناء مؤتمر "تيكاد ٩" لنشره فى الدول الأفريقية بالإضافة الي نماذج مماثلة في مجال التعليم الفني وتعليم أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

الشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم

ومن جهته، رحب هيرويوكي ناكامورا رئيس لجنة التعليم فى البرلمان اليابانى بالسيد الوزير والوفد المصري المرافق له، مثنيًا على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعليم وتطبيق نظام التعليم اليابانى بالمدارس المصرية والتى تدل على الشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم والمساهمة فى الازدهار والتنمية، مؤكدًا أن الشراكة تتميز بتقديم نظام التعلم المعتمد على الأنشطة الخاصة (التوكاتسو)، والتى ساهمت فى التأثير الإيجابي على الأطفال من خلال تشكيل شخصياتهم وتميزهم وقدرتهم على الإبداع وحل المشاكل.

وثمن رئيس لجنة التعليم فى البرلمان اليابانى اعتزام الوزير محمد عبد اللطيف التوسع فى هذا النظام التعليمى بشكل أكبر، كما أبدى هيرويوكي ناكامورا الاهتمام بمشاركة اليابان في تبادل الخبرات مع مصر فى تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.

كذلك أشار هيرويوكي ناكامورا إلى اهتمامه بنظام الكوزن الذى نجح فى دول أخرى ويأمل فى تطبيقه فى مصر، فضلًا عن التعاون مع اليابان فى نظام "ATS" للتعليم الفنى وهو نظام شراكة يضمن تعليم جيد ومتخصص يضمن فرص عمل للخريجين.

وخلال الاجتماع، توافق الطرفان على تعزيز التعاون وبحث إطلاق مشاريع جديدة أثناء مؤتمر "التيكاد 9"، والتي توثق العلاقات المتميزة فى كل مجالات التعليم والثقافة.

وفى ختام الاجتماع، قدم الوزير محمد عبد اللطيف الدعوة لهيرويوكي ناكامورا رئيس لجنة التعليم فى البرلمان اليابانى وأعضاؤها لزيارة مصر وتفقد المدارس المصرية اليابانية والجامعة المصرية اليابانية.

جاء ذلك بحضور، السفير محمد أبو بكر سفير مصر باليابان، والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم، ونيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وأميرة عواد، منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم المتحف المصري الكبير العلوم والتكنولوجيا الشراكة المصرية اليابانية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

مواد متعلقة

محمد عبد اللطيف: إدماج التكنولوجيا في التعليم يؤهل الطلاب لسوق العمل

محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا لمتابعة تطورات المناطق الصناعية بعرب أبو ساعد والصف وجرزا بالعياط

اليوم، قافلة طبية لأمراض العيون والرمد بمستشفى الواحات البحرية

أخبار مصر اليوم: رسالة قوية من السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. تطورات حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. وحقيقة استحواذ الإمارات على المنطقة الاستثمارية بوسط البلد

تحت شعار"اصنع مستقبلك"، ملتقى مدارس التكنولوجيا التطبيقية فرصة ذهبية لطلاب الإعدادية

البيئة والتنمية المحلية تسلمان المدفن الصحي بمدينة الضبعة

محافظ الجيزة يلتقي سفير أذربيجان لبحث سبل التعاون والتبادل الثقافي

عبد اللطيف يزور مؤسسات تعليمية يابانية متخصصة في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة

الأكثر قراءة

الأجهزة الأمنية تنتهي من فحص شقة جديدة لسفاح المعمورة

ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم الخميس 20-2-2025

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم

عيار 21 يسجل هذا الرقم،أسعار الذهب اليوم الخميس 20-2-2025

الشيخ أحمد محمد عامر، 9 سنوات على رحيل أسد القراء وسفير القرآن الكريم

موعد قرعة دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الملك سلمان يعتمد رمز الريال السعودي

مصدر أمني يكشف حقيقة مقتل شخص إثر مشادة مع نجل ضابط شرطة بـ15 مايو

منوعات

المزيد

أول صور لقصر سيلينا جوميز وبيني بلانكو الجديد

سيلينا جوميز وجراسي أبرامز يطلقان أغنية "Call Me When You Break Up" غدًا

الصين تبتكر أقوى كاميرا تجسس في العالم

كيفن سبيسي يرد على اتهامات جاي بيرس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الخميس 20 فبراير 2025 في الأسواق

مفاجأة في أسعار الذهب قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم الخميس 20-2-2025

استقرار سعر السكر اليوم الخميس 20-2-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مطوف الملوك والرؤساء يروي قصصا لا تنسى.. أبرزها حكاية الرئيس مبارك (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ أحمد محمد عامر، 9 سنوات على رحيل أسد القراء وسفير القرآن الكريم

تفسير حلم لدغة الثعبان في المنام وعلاقته بالأزمات النفسية

«والتفت الساق بالساق»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح هول الموت وشدته

المزيد
الجريدة الرسمية