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أخبار مصر

محمد عبد اللطيف: إدماج التكنولوجيا في التعليم يؤهل الطلاب لسوق العمل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم خلال اللقاء
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التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بماسودا يويتشي، الرئيس التنفيذي لشركة "كاسيو"، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون في المشروعات التعليمية، وذلك بحضور السفير محمد أبو بكر، سفير مصر باليابان.

حضور بارز من الجانبين المصري والياباني

وشارك في اللقاء من الجانب المصري كل من الدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم، ونيفين حمودة، مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وأميرة عواد، منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة، وأعضاء السفارة المصرية لدى اليابان.

 

ومن شركة "كاسيو"، حضر كل من أونو تيتسورو، المدير التنفيذي، وساتو تومواكي، كبير المديرين، وشينجو كوجي، كبير المديرين، وكامادا تارو، مدير عام، ومن كاسيو الشرق الأوسط وأفريقيا، حضر سيميا تاكاشي، مدير إدارة، وفاطمة ريحان، مدير تطوير التعليم الأول

إدماج التكنولوجيا في التعليم وتدريب المعلمين

وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تقديره لشركة "كاسيو" لدورها في دعم العملية التعليمية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعزز من ابتكار أساليب تعليمية متطورة تواكب احتياجات العصر. وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى دمج التقنيات الحديثة في المناهج الدراسية، وتوفير برامج تدريبية مكثفة للمعلمين لضمان الاستخدام الفعّال للتكنولوجيا في التدريس، مما يسهم في تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة الطلاب.

كما استعرض الوزير مشروعات الوزارة في تطوير التعليم الفني، خاصة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تقدم نموذجًا تعليميًا متطورًا يربط بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل بيئات صناعية حقيقية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

"كاسيو" تدعم تطوير تعليم الرياضيات في مصر

من جانبه، أعرب رئيس شركة "كاسيو" عن سعادته بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن الشركة تقدم حلولًا تقنية مبتكرة لدعم العملية التعليمية، مع تركيز خاص على تعليم الرياضيات. وأوضح أن "كاسيو" سبق وأن دربت معلمي الرياضيات في مصر عام 2018، وتسعى الآن إلى توسيع آفاق التعاون من خلال توفير حزم تعليمية متكاملة تشمل مواد تعليمية باستخدام الآلات الحاسبة العلمية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية متخصصة لمعلمي الرياضيات.

كما تمت مناقشة فرص التعاون في مجال تدريب معلمي الرياضيات على نطاق أوسع، بهدف نقل هذه الخبرات إلى مستوى القارة الأفريقية، مما يسهم في تحسين جودة تدريس الرياضيات في العديد من الدول.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تبني أحدث الوسائل التكنولوجية في التعليم، وتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق رؤية مصر 2030 في تطوير منظومة التعليم، وضمان تأهيل الطلاب بالمهارات اللازمة لمواكبة متغيرات سوق العمل العالمي 

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