إيرادات فيلم الدشاش لـ محمد سعد أمس

حقق فيلم الدشاش الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد إيرادات أمس الأربعاء بلغت 287,028 ألف جنيه.

فيلم الدشاش



ويشارك في بطولة فيلم «الدشاش» الفنانون: محمد سعد، وزينة، وباسم سمرة، ونسرين أمين، وخالد الصاوي، ومريم الجندي، ونسرين طافش، وأحمد الرافعي، من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.



تدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي حول شخص خارج عن القانون، يواجه الكثير من الأعداء، قوي، لا يخشى أحدًا، يواجه مواقف في حياته تتسبب في تحوله تمامًا، ويبدأ رحلة التغيير والبحث عن فرصة جديدة بحياة مختلفة عن التي عاشها ويتصدى للعديد من الصعوبات.

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