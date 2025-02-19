"الدشاش" يحقق هذا الرقم في إيرادات الثلاثاء

حقق فيلم الدشاش الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد إيرادات أمس الثلاثاء، اقتربت من 300 ألف جنيه، حيث حقق 295 ألف جنيه بدور العرض السينمائي.

أبطال فيلم الدشاش

ويشارك في بطولة فيلم «الدشاش» الفنانون محمد سعد، وزينة، وباسم سمرة، ونسرين أمين، وخالد الصاوي، ومريم الجندي، ونسرين طافش، وأحمد الرافعي، من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

فيلم الدشاش

تدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي حول شخص خارج عن القانون، يواجه الكثير من الأعداء، قوي، لا يخشى أحدًا، يواجه مواقف في حياته تتسبب في تحوله تمامًا، ويبدأ رحلة التغيير والبحث عن فرصة جديدة بحياة مختلفة عن التي عاشها ويتصدى للعديد من الصعوبات.

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