ملك ماليزيا يقطع لقاء رئيس الوزراء ويصر على توديع شيخ الأزهر

حرص السلطان إبراهيم بن إسكندر، ملك ماليزيا، على توديع شيخ الأزهر، قبيل توجهه لمطار البحرين الدولي حيث من المقرر أن يعود إلى بلاده ماليزيا اليوم الخميس، بعد انتهاء زيارته المخصصة لمملكة البحرين، حيث أصر على المرور بغرفة الاجتماعات الخاصة بشيخ الأزهر بدون موعد مسبق، وذلك أثناء عقد لقاء مشترك يجمع الإمام الأكبر ورئيس الوزراء الماليزي الدكتور أنور إبراهيم، لتوديعه وتبادل الحديث بشكل سريع مع فضيلته.

وقال ملك ماليزيا لشيخ الأزهر، "اعتذر على قطع هذا اللقاء المهم، ولكن لا يمكنني المغادرة دون أن أرى فضيلتكم وأودعكم، وسأقوم بافتتاح مسجد جديد يحمل اسم ابني الراحل عبد الجليل، واتمنى أن ترافقني فضيلتكم أثناء افتتاحه".

عمق العلاقات بين ماليزيا والأزهر وخصوصيتها

من جانبه، أكد شيخ الأزهر تقديره لملك ماليزيا، ولفتته الطيبة للمرور على فضيلته قبيل مغادرته مؤكدا أن هذا المشهد يدل على عمق العلاقات بين ماليزيا والأزهر وخصوصيتها، وترحيبه بتلبية دعوته بإذن الله تعالى.

وتعليقا على هذا المشهد، أكد رئيس الوزراء الماليزي أن هذه اللفتة الطيبة والتي تتمثل في مجيء الملكً بنفسه لتوديع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر تعكس مدى تقدير ماليزيا؛ ملكًا وحكومة وشعبًا، لشيخ الأزهر، ودور فضيلته العالمي في نشر السلام وترسيخ قيم الأخوة، ودعم قضايا الأمة الإسلامية.

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