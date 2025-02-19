شيخ الأزهر يضرب المثل في الأخوة بفعاليات مؤتمر الحوار الإسلامي، ما القصة؟

حرص فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على حضور كل جلسات مؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي، والاستماع لكلمات المتحدثين في المؤتمر، وتدوين الكثير من الملاحظات، ومناقشتهم فيها بعد الانتهاء من إلقائهم الكلمات.

مشاركة شيخ الأزهر في المؤتمر الحوار الإسلامي - الإسلامي

وفور رجوع فضيلته من الجلسة الرئيسة التي أقيمت في قصر الصخير الملكي بحضور ملك البحرين، فوجئ فضيلته ببدء الجلسة الثانية، وعند دخوله القاعة المخصصة للمؤتمر، قام آية الله الشيخ أحمد مبلغي، عضو مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي جلس في المقعد المخصص لفضيلته، حيث أصر شيخ الأزهر على أن يستكمل العلامة الشيعي الجلسة في المقعد المخصص لفضيلته، كما أصر فضيلته على أن يجلس في كرسي متاح في نهاية الصف لحين انتهاء الجلسة.

وقد لاقى هذا الموقف إشادة واسعة من الحاضرين، الذين رأوا فيه تجسيدًا عمليًا لقيم التواضع التي تميز العلماء، وتجسيدا لدعوات احترام جلسات العلم والتي لطالما دعا شيخ الأزهر لتوقيرها في كلماته وأحاديثه.

هذا وقد شهد المؤتمر حضورًا واسعًا ومميزًا لنخبة من الشخصيات البارزة والعلماء وقادة الفكر الديني، حيث تجاوز عدد المشاركين 400 شخصية من مختلف دول العالم، مما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا الحدث ومكانته في تعزيز الحوار والتعاون بين الثقافات والحضارات، وقد ضم الحضور نخبة من كبار رجال الدين الإسلامي، ورؤساء المجامع، وقيادات المؤسسات الدينية والفكرية، مما أضفى على المؤتمر زخمًا علميًا ومعرفيًا، وأسهم في إثراء النقاشات حول القضايا الجوهرية المطروحة.

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