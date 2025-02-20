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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، مجدي بدر يطارد ميرنا نور الدين في "فهد البطل"

مجدي بدر
مجدي بدر

 تشهد أحداث مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، مطاردة مجدي بدر لطليقته كناريا التي  تلعب دورها ميرنا نور الدين، لأنه يريد العودة لها.

 

مسلسل فهد البطل

وتشهد أحداث الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل صراعا شديدا بين والد فهد البطل وهي الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد العوضي، وشقيقه الذي يلعب دوره الفنان أحمد عبد العزيز على منصب عمدة القرية التي يسكنون فيها.

أبطال مسلسل فهد البطل 

 المسلسل بطولة كل من أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.  

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داوود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

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مجدي بدر فهد البطل مسلسل فهد البطل ميرنا نور الدين مسلسلات رمضان اخبار الفن

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