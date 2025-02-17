المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية في عين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة تزوير المحررات الرسمية بمنطقة عين شمس.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة قيام احد الأشخاص له معلومات جنائية بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية من وثائق الزواج والطلاق -الشهادات الصحية عن طريق إنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي والترويج لنفسه بقصد الإستفادة المادية.



وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي وثائق الزواج والطلاق وأكلاشيه ولافتة إعلانية و2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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