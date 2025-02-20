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الإعلان عن مواعيد مباريات دور الـ16 لدوري أبطال آسيا

دوري ابطال اسيا
دوري ابطال اسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مواعيد مباريات الذهاب بدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

مواعيد مباريات دور الـ16 لدوري أبطال آسيا 

ومن المقرر أن يحل فريق النصر ضيفًا على نظيره استقلال الإيراني على ستاد آزادي طهران عند 07:30 مساء يوم الإثنين 3 مارس ـ بالتوقيت المحلي لأصحاب الأرض.



وسيلتقي فريق الهلال نظيره باختاكور الأوزبكي عند التاسعة مساء يوم الثلاثاء 4 مارس 2025 بستاد جار طاشكند ـ بالتوقيت المحلي لأصحاب الأرض، على أن يحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره الريان القطري على ملعب ستاد أحمد بن علي عند التاسعة من مساء اليوم ذاته، بالتوقيت المحلي لصاحب الأرض.


وكان فريق الهلال قد تأهل إلى دور الـ 16 متصدرًا لجدول ترتيب مجموعته برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي الوصيف وبفارق 5 نقاط عن النصر صاحب المركز الثالث.


وعلى الجانب الآخر أنهى فريق استقلال مشواره بدور المجموعات في المركز السادس برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن الريان القطري الذي حلّ في المركز السابع ونقطتين عن باختاكور الذي حل في المركز الثامن.


وتنص لوائح البطولة على تأهل الأندية أصحاب المراكز الـ 8 الأولى بالمجموعتين إلى منافسات دور الـ 16.

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