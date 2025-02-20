الخميس 20 فبراير 2025
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رياضة

كم تكلفة طاقم التحكيم الأجنبي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك؟

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

الأهلي والزمالك، اتفق اتحاد الكرة مع النادي الأهلي على إرسال 70 ألف دولار فاتورة استقدام  طاقم التحكيم الأجنبي المقرر تعيينه لمباراة الفريق مع نظيره الزمالك يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وترددت أنباء أن تكلفة طاقم التحكيم  40 ألف دولار، ولكن مسؤولي الأهلي فوجئوا بأن قيمة استقدام طاقم التحكيم 70 ألف دولار بسبب ارتفاع تذاكر الطيران وزيادة البدل الحكام الأجانب أنفسهم.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء طاقم التحكيم مساء اليوم الخميس، والذي من المرجح أن يكون طاقما أوروبيا خاصة بعدما ابتعد  الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، عن إدارة المباراة بسبب إدارته للقاء القمة يوم السبت المقبل بالدوري البولندي.

وابتعد اتحاد الكرة عن مخاطبة حكام من أمريكا الجنوبية بسبب انشغالهم بمعسكر حكام النخبة والخاص بكأس العالم، بتوصية من أوسكار رزوير رئيس لجنة الحكام الجديد.


ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز 

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك 

وتبث مباراة الأهلي والزمالك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

 

 

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