دينية النواب توصي بتجديد مسجد سيدي المغربي بالإسكندرية

أوصت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بإحلال وتجديد مسجد سيدي المغربي بناحية كرموز بمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد اللجنة الدينية لمحافظة الإسكندرية.

خطة تكميلية للإحلال والتجديد

كما أوصت اللجنة بأن يتم وضع المسجد في خطة تكميلية للإحلال والتجديد من قبل الوزارة حتى تتم الإجراءات بسرعة وترسية الأعمال للإحلال والتجديد مع تخصيص المخصصات المالية لهذا الغرض على وجه السرعة.

وأكد الدكتور أسامة العبد رئيس الوفد أن حالة المسجد لا يجدي معها أي أنواع المسكنات أو المعالجات من خلال الترميم وخلاف ذلك حيث أن حالة المسجد حالة مزرية للغاية ومغلق من أكثر من ١٢ سنة وهو آيل للسقوط.

كثافة سكانية عالية

ومن جانبه أكد الدكتور محمد أبوهاشم أمين سر اللجنة الدينية أن المنطقة تحتاج بسرعة للمسجد لأنها ذات كثافة سكانية عالية كما أنه لابد من العمل على توسعة المسجد خاصة وأن بجواره منزل مهجور وايل للسقوط وهو ملك لهيئة الأوقاف لذا أوصت اللجنة بأن يتم ضم مساحة المنزل المسجد من أجل توسعته.

مزارات السياحة الدينية

كما تفقد وفد اللجنة منطقة ميدان المساجد وثمنت اللجنة ما يحدث بالمنطقة من تطوير وتحديث حيث أن المنطقة مزار من مزارات السياحة الدينية وتضم بين جنباتها قبور العديد من الأولياء والأئمة مثل مسجد الإمام البصيري ومسجد سيدي ياقوت العرش ومسجد تبو الإصلاح وقبور الأئمة ال ١٥ ومقام جد وخالة سيدي إبراهيم الدسوقي.

كما تفقدت اللجنة مسجد سيدي المرسي أبو العباس.

رافق وفد اللجنة كل من نجاح راجح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والمهندس مصطفي عبد العال رئيس القطاع الهندسي بوزارة الأوقاف والمهندس إبراهيم عبد الحميد مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الإسكندرية.

أعضاء وفد اللجنة الدينية

والجدير بالذكر أن الوفد يضم كل من الدكتور اسامة العبد رئيسا والدكتور محمد ابوهاشم امين سر اللجنة وكل من النواب سهير القاضي وعبير محمد السيد نصار ودعاء محمد سليمان من أعضاء اللجنة كما يضم الوفد امل دسوقي وكيل وزارة أمين اللجنة وعبد الحليم إبراهيم أمين مساعد اللجنة ورامي جعفر باحث بلجنة الشئون الدينية وعمرو الباز من قطاع العلاقات العامة.

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