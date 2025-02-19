وفد برلماني يتفقد أعمال الترميم بمسجد علي السماك بالإسكندرية

تفقد وفد لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، أعمال الترميم بمسجد سيدي علي السماك بناحية كرموز بالإسكندرية.

فتح المسجد لإقامة الشعائر الدينية فيه قبل شهر رمضان المبارك

وبررت اللجنة فتح المسجد لإقامة الشعائر الدينية فيه قبل شهر رمضان المبارك خاصة وأن كافة أعمال الترميم الداخلي به انتهت، كما انتهت أعمال التشطيبات الداخلية علي أن يتم البدء في اعمال التشطيبات الخارجية بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وبعد توفير المخصصات المالية لهذا الغرض والمقدر قيمتها بمبلغ مليون وأربعمائة ألف جنيه.

جدير بالذكر أن ما تم إنفاقه علي المسجد حتى الآن مليون وستماتة ألف جنيه مصرى وكانت الأعمال قد توقفت بعد انتهاء التشطبيات الداخلية لعدم توفر المبالغ اللازمة للوجه الخارجية والمسجد من الخارج.

يذكر أن مسجد سيدي علي السماك تم إنشاؤه بقرار جمهوري من الرئيس جمال عبد الناصر ويساهم المركز الثقافي المحلق به في تقديم الخدمات لأهالي المنطقة بخلاف أنه مناره للعلوم الصوفية.

وفد لجنة الشؤون الدينية

جاء ذلك علي هامش زيارة وفد لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب لمحافظة الإسكندرية. والجدير بالذكر أن الوفد يضم كل من الدكتور أسامة العبد رئيسا والدكتور محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة وكل من النواب سهير القاضي وعبير محمد السيد ودعاء محمد سليمان من أعضاء اللجنة، كما يضم الوفد أمل دسوقي وكيل الوزارة وعبد الحليم إبراهيم أمين مساعد اللجنة ورامي جعفر باحث بلجنة الشئون الدينية وعمرو الباز من قطاع العلاقات العامة.

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