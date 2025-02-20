ضبط صاحب مطبعة لنسخ الكتب الدراسية بدون تصريح في عين شمس

ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات ، المدير المسئول عن مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة لقيامه بنسخ وتقليد الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح.



ضبط صاحب مطبعة لنسخ الكتب الدراسية بدون تصريح فى عين شمس

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بنسخ وتقليد العديد من الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط (المدير المسئول – مقيم بمحافظة القليوبية) وعثر بداخل المطبعة على (716 نسخة مقلدة ومنسوخة من الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة لحقوق الملكية الفكرية).



وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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