عماد متعب، أسطورة الأهلي والكرة المصرية يحتفل بعيد ميلاده الـ42

يحتفل اليوم النجم المصري وعميد المهاجمين، عماد متعب، بعيد ميلاده الـ42، حيث يظل اسمه خالدًا في ذاكرة الكرة المصرية والأفريقية كواحد من أبرز اللاعبين الذين أبهروا الجماهير بأهدافهم القاتلة، خاصة في الدقائق الأخيرة من المباريات، مما جعله يحظى بلقب "معشوق الجماهير الأهلاوية".

مسيرة حافلة بالإنجازات

وُلد عماد متعب في 20 فبراير 1982، وبدأ مسيرته الكروية في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، حيث أظهر موهبة مبكرة جعلته يلفت الأنظار سريعًا، ومع منتخب الشباب، تحت قيادة المدرب الراحل حسن شحاته، تألق متعب بشكل لافت، وساهم في تتويج مصر ببطولة أمم أفريقيا للشباب عام 2003، كما شارك في كأس العالم للشباب في نفس العام، حيث سجل هدفًا تاريخيًا في مرمى المنتخب الإنجليزي ساهم في تأهل مصر لدور الـ16.

أسطورة الأهلي

بعد رحيل نجوم كبار مثل حسام حسن وأحمد بلال، وجدت جماهير الأهلي في عماد متعب المهاجم الذي طالما انتظرته. وانضم متعب للفريق الأول في موسم 2004 /2005، ليتوج مباشرة بلقب هداف الدوري برصيد 15 هدفًا، ويصبح أحد أعمدة الجيل الذهبي للأهلي تحت قيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه.

خلال مسيرته مع الأهلي، التي استمرت 15 عامًا، توج متعب بـ25 بطولة محلية وقارية وعالمية، منها 11 لقبًا للدوري المصري، و3 كؤوس مصر، و7 ألقاب للسوبر المصري، بالإضافة إلى دوري أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية. وسجل متعب 126 هدفًا في 320 مباراة مع الأهلي، ليحتل مكانة خاصة في قلوب الجماهير.

إنجازات أفريقية ودولية

على المستوى الأفريقي، يعد عماد متعب أحد أبرز الهدافين المصريين، حيث سجل 28 هدفًا في 93 مباراة، كما كان أول لاعب أهلاوي يسجل في كأس العالم للأندية. وعلى مستوى المنتخب الوطني، ساهم متعب في تتويج الفراعنة بثلاثة ألقاب أمم أفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.

اعتزال وإرث خالد

بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، قرر عماد متعب اعتزال كرة القدم في عام 2018، بعد قضائه آخر 6 أشهر من مسيرته مع نادي التعاون السعودي. بعد الاعتزال، اتجه متعب للعمل الإعلامي، ويتولى حاليًا منصب نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة في مصر.

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