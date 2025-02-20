صرف صحي الإسكندرية تضع خططًا عاجلة لرفع الوعي المائي

وضعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية خططًا عاجلة تهدف إلى رفع الوعي المائي لدى المواطنين والاستجابة الفورية لمشاكلهم المتعلقة بخدمات الصرف الصحي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وتتضمن هذه الخطط تكثيف واستمرار حملات التوعية الميدانية في مختلف أحياء المحافظة، مع إجراء استقصاءات للرأي لقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، وذلك بالتعاون مع جميع الأحياء لضمان وصول حملات التوعية إلى أوسع شريحة ممكنة.

وأكد اللواء "محمود نافع" أن الشركة تعمل على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين لضمان سرعة حل المشكلات وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة في تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أن رفع الوعي المائي يعد عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على البنية التحتية للصرف الصحي وحماية الموارد المائية.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الشركة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استدامة منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية.

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