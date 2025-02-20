الزمالك يرفض التراجع عن قراره تجاه ناصر ماهر

رفضت إدارة الكرة بنادي الزمالك التراجع عن العقوبة المالية التي تم فرضها على ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق، بعد اعتدائه على أحد لاعبي الإسماعيلي في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق بالدوري المصري.

وكان ناصر قد تعرض للطرد في تلك المباراة إثر تدخله العنيف ضد لاعب الفريق المنافس، مما أدى إلى غيابه عن الفريق لمدة ثلاث مباريات.

وجاء قرار إدارة الزمالك بتوقيع عقوبة مالية على ناصر ماهر كإجراء تأديبي بعد التصرف غير اللائق الذي بدر منه أثناء اللقاء.

إدارة الكرة بالنادي أكدت أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على الانضباط داخل الفريق، وضرورة أن يتعامل اللاعبين مع المواقف الصعبة بحذر واحترافية، خاصة في المباريات الحساسة التي تشهد منافسات قوية مثل تلك التي كانت ضد الإسماعيلي.

القرار أثار بعض الجدل بين جماهير الزمالك، حيث اعتبر البعض أن العقوبة كانت قاسية نوعًا ما، خاصة أن ناصر ماهر يعد من العناصر الهجومية الهامة في الفريق، إلا أن الإدارة شددت على أن العقوبات تهدف إلى ضمان الانضباط وتوجيه رسالة قوية لجميع اللاعبين بأهمية احترام القيم الرياضية والابتعاد عن أي تصرفات قد تضر بالفريق.

من جانبه، أبدى ناصر ماهر أسفه على تصرفه، وأكد في أكثر من مناسبة أنه تعلم من تلك الواقعة ولن يتكرر مثل هذا التصرف في المستقبل، اللاعب يعتزم التركيز بشكل أكبر على تقديم أفضل أداء له في المباريات المقبلة لتعويض فترة غيابه واثبات نفسه داخل الفريق.

وبالرغم من العقوبة، فإن ناصر ماهر يحظى بثقة الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، الذي يأمل أن يعود اللاعب سريعًا لمستواه المعهود ويسهم في تحقيق الانتصارات في المباريات القادمة.

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