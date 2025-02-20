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رياضة

بيسيرو يطمئن على مصابي الزمالك قبل قمة السبت

بيسيرو
بيسيرو

طلب البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، من الجهاز الطبي للفريق تقديم تقرير مفصل عن إصابات اللاعبين قبل مواجهة الأهلي يوم السبت المقبل في الدوري المصري.

يأتي هذا الطلب في إطار استعدادات الزمالك للمباراة المرتقبة التي تعد من أقوى المواجهات في الدوري، حيث يسعى بيسيرو للتأكد من جاهزية لاعبيه البدنيّة قبل اللقاء الهام.

بيسيرو طلب تقارير دقيقة حول حالة أربعة لاعبين رئيسيين في الفريق، وهم: مصطفى شلبي، أحمد فتوح، شيكابالا، ومحمود جهاد، وهؤلاء اللاعبين يعتبرون من العناصر المؤثرة في تشكيلة الزمالك، ولذلك يرغب المدير الفني في الاطمئنان على مستوى إصاباتهم ومدى قدرتهم على المشاركة في المباراة المهمة.

مصطفى شلبي كان قد عانى من إصابة في وقت سابق، بينما أحمد فتوح يعاني من مشكلة عضلية كانت قد أثرت على مستواه في المباريات السابقة. أما شيكابالا، قائد الفريق، فقد تعرض لإصابة طفيفة في الآونة الأخيرة، ويأمل بيسيرو في أن يكون جاهزًا للمشاركة في لقاء الأهلي. في حين أن محمود جهاد، رغم أنه لا يُعد من اللاعبين الأساسيين، فإن إصابته قد تؤثر على عمق دكة البدلاء إذا لم يتعافَ في الوقت المناسب.

الجهاز الطبي للفريق بدأ على الفور في متابعة حالة هؤلاء اللاعبين وتقديم التقييمات اليومية حول تقدمهم في العلاج والتأهيل.

بيسيرو أصر على أن تكون هذه التقارير جاهزة قبل نهاية الأسبوع لكي يتمكن من اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركة اللاعبين في المباراة أو إراحتهم في حال عدم جاهزيتهم بشكل كامل.

من المتوقع أن يكون لهذه الإصابات دور كبير في تشكيل خطة المدرب للمباراة، حيث يهدف بيسيرو إلى إشراك اللاعبين الذين يمكنهم تقديم الأداء الأمثل في مواجهة الأهلي، مع التأكد من أن أي لاعب لا يتعافى بشكل كافٍ لن يخاطر بمشاركته حفاظًا على مصلحته ومصلحة الفريق.

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