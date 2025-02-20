بيسيرو يكلف معاونيه بمهام جديدة قبل مواجهة الأهلي

طلب البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، من جهازه المعاون إعداد دراسة شاملة لآخر أربع مباريات لفريق الأهلي قبل مواجهة الفريقين يوم السبت المقبل في الدوري المصري.

يأتي هذا التحرك في إطار استعدادات الزمالك المكثفة للمباراة المرتقبة، حيث يسعى بيسيرو لدراسة أداء الأهلي في الآونة الأخيرة بشكل دقيق من أجل وضع خطة محكمة لمواجهة غريمه التقليدي.

بيسيرو أبدى اهتمامًا خاصًا بتحديد أسلوب لعب الأهلي في المباريات الأخيرة، وخاصة التشكيلة التي يعتمد عليها مدرب الأهلي مارسيل كولر، والتكتيك الذي يتبعه في المباريات الهامة.

وطلب بيسيرو من جهازه المعاون التركيز على الجوانب الدفاعية والهجومية في أداء الأهلي، مثل طريقة بناء الهجمات، الضغط على الكرة، والتعامل مع الهجمات المرتدة.

كما ركز على تحليل أبرز اللاعبين الذين يمثلون تهديدًا هجوميًا للفريق، مثل المهاجمين وأجنحة الفريق الأحمر.

الهدف من هذه الدراسة هو الوصول إلى نقاط القوة والضعف في أداء الأهلي، وهو ما يساعد الجهاز الفني للزمالك في وضع التشكيلة المناسبة والخطة التكتيكية التي تضمن له التفوق على منافسه في المباراة.

بيسيرو أيضًا حريص على تحفيز لاعبي الزمالك على ضرورة التركيز والانضباط التكتيكي خلال اللقاء، مع أهمية السيطرة على المباراة من خلال الضغط العالي والانتشار الجيد في الملعب.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة تكتيكًا مميزًا من الفريقين، حيث سيسعى كل فريق لتحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على قمة الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.