الخميس 20 فبراير 2025
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رياضة

إعداد خاص من بيسيرو لـ زيزو لمواجهة الأهلي

زيزو
زيزو

عقد البرتغالي بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، عدة جلسات تدريبية مع أحمد مصطفى زيزو، صانع ألعاب الفريق، بهدف تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعب خلال المباريات الأخيرة، وذلك في إطار استعدادات الأبيض لملاقاة الأهلي يوم السبت المقبل في الدوري المصري.

أبدى بيسيرو اهتمامًا خاصًا بزيزو، الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الزمالك، حيث يثق فيه كثيرًا لقدرته على صنع الفارق في المباريات، إلا أن المدرب البرتغالي لاحظ بعض الهفوات التكتيكية في أداء اللاعب خلال الفترة الماضية، والتي أثرت على أداء الفريق بشكل عام، تمحورت جلسات بيسيرو مع زيزو حول تصحيح بعض القرارات الفردية في اللعب، مثل التمريرات الغير دقيقة، والحركات الزائدة التي قد تؤدي إلى فقدان الكرة في مواقف حساسة.

كما ركزت الجلسات على تحسين التفاهم بينه وبين زملائه في الهجوم، خاصة في المباريات الكبرى مثل مواجهة الأهلي.

بيسيرو أكد لزيزو أهمية تلك الفترة من التدريبات، موضحًا له أنه يجب أن يكون أكثر تركيزًا على أرض الملعب لتفادي تكرار الأخطاء السابقة، وطلب منه التحلي بالهدوء في اتخاذ القرارات، لا سيما في الهجمات المرتدة أو المواقف التي تتطلب سرعة ودقة في التمرير.

زيزو أبدى التزامًا كاملًا بتوجيهات المدرب البرتغالي، حيث وعد ببذل أقصى جهده لتقديم أفضل أداء له في المباراة المرتقبة ضد الأهلي.

يُعتبر زيزو أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في تشكيل الزمالك، ومن المتوقع أن يكون له دور بارز في مواجهة السبت.

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الزمالك فريق الزمالك الأهلي لملاقاة الأهلي بيسيرو بزيزو

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