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رياضة

ظهور محمد شريف، موعد مباراة الخليج والفيحاء بالدوري السعودي

محمد شريف، فيتو
محمد شريف، فيتو

الدوري السعودي، يلتقي فريق الخليج المحترف ضمن صفوف محمد شريف أمام الفيحاء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن للمحترفين.

موعد مباراة الخليج والفيحاء بالدوري السعودي 

تقام المواجهة  بين الفيحاء والخليج اليوم  الخميس 20 فبراير 2025، وتنطلق في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر، على ملعب الفيحاء، مما يمنحه ميزة اللعب أمام جماهيره.

ويدخل الفيحاء مباراة   اليوم محتلا المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 7 أخرى في مقابل 9 هزائم.

ومن جانبه يأمل الخليج الذي يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 27 نقطة في تحقيق الفوز من أجل تحسين وضعه في جدول الترتيب.

ويدخل الفيحاء المباراة وعينه على الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصار يدفعه نحو مراكز أكثر راحة في الترتيب. في المقابل، يسعى الخليج للخروج بنتيجة إيجابية تساعده في الابتعاد عن مناطق الهبوط وضمان الاستمرار في دوري المحترفين.

المباراة تحمل طابعًا تنافسيًا قويًا، حيث يطمح الفيحاء للاقتراب من المراكز المتقدمة، بينما يتطلع الخليج إلى تحقيق انتفاضة قوية تعزز آماله في البقاء بين الكبار. جماهير الفريقين تترقب بحماس ما ستؤول إليه المواجهة في ظل أهمية النقاط الثلاث.

سيتم بث اللقاء مباشرة عبر قنوات SSC SPORT الرياضية السعودية، مما يتيح للجماهير متابعة أحداث المواجهة المثيرة لحظة بلحظة.

 

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