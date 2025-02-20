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ثقافة وفنون

كيفن سبيسي يرد على اتهامات جاي بيرس (فيديو)

كيفن سبيسي وجاي بيرس،
كيفن سبيسي وجاي بيرس، فيتو

 رد الممثل، كيفن سبيسي، على اتهام زميله جاي بيرس، باستهدافه بطريقة غير مريحة، أثناء تصوير فيلم  LA Confidential، قبل 28 عاما.

وقال سبيسي في مقطع فيديو، موجها كلامه لـ جاي بيرس: "انضج وتواصل معي بدلًا من الصحافة، هل أخبرتهم أنه بعد عام من من تصوير LA Confidential، انك سافرت إلى جورجيا فقط، لقضاء بعض الوقت معي؟".

 

تفاصيل اتهام جاي بيرس لـ كيفن سبيسي 

 وكان  الممثل الأسترالي، جاي بيرس، كشف خلال مقابلة حديثة، عن تجربته، التي وصفها بالصعبة، أثناء العمل مع الممثّل الأميركي كيفن سبيسي، في الفيلم الكلاسيكي "L.A. Confidential"، الذي صدر عام 1997.

وتحدث جاي بيرس، عن فضائح سوء السلوك الجنسي، لكيفين سبيسي، الذي وصفه بـ "الرجل الملامس"، قائلًا “أنا أفهم تمامًا أنّ هذا موضوع حسّاس للغاية لا ينبغي التطرّق إليه بشكل عابر.. وعلى الرغم من أنني لم أتعرّض للاعتداء الجنسي أو التحرّش، إلّا أنني شعرت بعدم الراحة بالتواجد معه”.

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