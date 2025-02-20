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حوادث

تجديد حبس أبطال فيديو تجارة المخدرات بعين شمس

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص أبطال فيديو ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس، 15 يوما على ذمة التحقيق.


وقال المتهمون إنهم لم يكونوا يعرفون أنه يتم تصوير جريمتهم فيديو، بل فوجئوا بانتشاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وأضاف المتهمون أنهم يزاولون نشاط الاتجار بالمواد المخدرة منذ شهر تقريبا في المنطقة وقد حاول الأهالي طردهم منها ولكنهم كانوا يهددون الناس بالقتل.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة عين شمس، وضبط مرتكبي الواقعة.


تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا قيام مجموعة من الأشخاص بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس.


وبالفحص أمكن تحديد وضبط 5 أشخاص"لـ2 منهم معلومات جنائية"مقيمون بمحافظة القاهرة،  وعُثر بحوزتهم على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية لمخدري"البودر، الآيس"  3 قطع سلاح أبيض) وبمواجهتهم اعترفوا بجلبهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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جنح عين شمس قسم شرطة عين شمس مواقع التواصل الاجتماعي

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