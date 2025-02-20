"منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء" تستجيب لإصلاح وصيانة بعض أجزاء من الكباري الرئيسية

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة قيام منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء بتنويع وتيسير آليات التواصُل بين الحكومة والمواطنين لتلقي ورصد الشكاوى والبلاغات بشأن المرافق العامة والخدمات الحكومية، وسرعة التفاعل معها وتحقيق أفضل استجابات ممكنة بشأنها، وبخاصة ما يتعلق منها بالحفاظ على سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم؛ أفاد الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، بتلقي عدد من الشكاوى بشأن حاجة بعض الأجزاء من أسوار وأرضيات وفواصل عدد من الكباري، وهي: (كوبري 6 أكتوبر، وكوبري الساحل، والطريق الدائري باتجاه مصر القديمة)، للصيانة نتيجة تهالك بعضها وعبث بعض المواطنين بالبعض الآخر منها.

حاجة كوبري "6 أكتوبر" لصيانة الفواصل المعدنية بالمسافة الواقعة بين ميدان رمسيس ومنطقة غمرة

وأكد مدير المنظومة أنه فور تلقي تلك الشكاوى قامت الجهات المختصة بوزارة النقل ومحافظتي القاهرة والجيزة بالاستجابة السريعة لهذه الشكاوى والبلاغات وتم البدء في تنفيذ الصيانة والإصلاحات اللازمة وفقًا لطبيعة ومتطلبات كل منها، منوهًا إلى أن بعض هذه الشكاوى ورد بالتزامن مع رصدها من المواد الإعلامية والتعليقات المنشورة بشأن حاجة كوبري "6 أكتوبر" لصيانة الفواصل المعدنية بالمسافة الواقعة بين ميدان رمسيس ومنطقة غمرة، والتي تتسبب في عدم انتظام الحركة المرورية وإحداث زحام شديد بتلك المنطقة في بعض الأحيان، فضلا عن الإضرار بالمركبات.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي: بالتنسيق مع محافظة القاهرة، تمت الإفادة بتوجيه المحافظ بالبدء في أعمال تدعيم فواصل، ورفع كفاءة كوبري 6 أكتوبر من غمرة حتى رمسيس، مع رفع كفاءة الرصف لتسهيل الحركة المرورية على الكوبري. وتتولى أعمال الصيانة شركة المقاولون العرب بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة. كما تمت الاستعانة بأحد مكاتب الاستشارات الهندسية المتخصصة، لإزالة أسباب ما ورد ضمن شكاوى المواطنين وما ورد ببعض الصحف ووسائل الإعلام في هذا الشأن، على أن تستكمل باقي الأعمال تباعا وفي توقيتات زمنية يُراعى خلالها عدم تعطيل الحركة المرورية.

وأوضح مدير منظومة الشكاوى، في الإطار نفسه، أن المنظومة تلقت عددا من الشكاوى، بالتزامن مع رصد مقطع مصور متداول بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، بشأن فقد أجزاء من الحاجز الحديدي لسور كوبري الساحل بما قد يُعرض المواطنين والمركبات للخطر، علاوة على وجود مخرج مفتوح وغير مؤمن بأحد جوانب الكوبري يؤدي إلى منتصف مجرى نهر النيل أسفل الكوبري، بجانب وجود أسلاك مكشوفة من بعض أعمدة إنارة الكوبري يستخدمها بعض المخالفين لإعداد وبيع المشروبات ليلًا، إضافة إلى تآكل الطبقة الاسفلتية على الفواصل الحديدية للكوبري بما قد يضر بمركبات المواطنين.

وتابع: بالتنسيق مع محافظة القاهرة، قام حي الساحل بتوجيه فرق العمل المختصة للكوبري وتم إصلاح جميع الكابلات والوصلات الكهربية لأعمدة الإنارة وتأمينها بطول الكوبري، كما تم تنفيذ حملة من إدارة الإشغالات بما أسفر عن مصادرة ورفع جميع الإشغالات المُقامة على رصيفي الكوبري ليلا، ومن المقرر أن تتكرر تلك الحملات بصفة مستمرة؛ للحد من تكرار وقوع هذه المخالفات.

كما تم التنسيق مع محافظة الجيزة بشأن ما يقع في نطاق اختصاصها، حيث أفادت مديرية الطرق والنقل بالمحافظة أنه تم غلق الفتحات المؤدية لمجرى النيل أعلى الكوبري، كما تم تركيب حاجز حديدي جديد بالمخرج المؤدي للطريق الأسفلتي أسفل الكوبري. وفيما يتعلق بتآكل الفواصل المعدنية بالكوبري فتمت مخاطبة استشاري المحافظة لإعداد تقرير فني في هذا الشأن للبدء بأعمال صيانة الفواصل.

هذا، وقد تلقت المنظومة، حسبما أوضح الدكتور طارق الرفاعي، شكوى من أحد المواطنين بشأن فقد جزء من الحاجز الحديدي لسور الطريق الدائري باتجاه مصر القديمة بالقرب من منزل الكوبري بالبحر الأعظم، بما قد يشكل خطرا داهما على المواطنين. وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، أفادت الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره أنه تم توجيه فرق العمل المختصة لموقع الشكوى وتمت أعمال الصيانة.

وأكد مدير المنظومة أن هذه الجهود تأتي ضمن الاستجابات السريعة التي تحققها الجهات الحكومية، ومنها الأجهزة المعنية بكل من وزارة النقل ومحافظتي القاهرة والجيزة؛ حفاظا على المرافق العامة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، وتشجيعًا لهم على الإبلاغ عن أوجه القصور فيما يُقدَم لهم من خدمات من الجهات الحكومية المختلفة، مشيدًا بتنامي روح المشاركة الإيجابية وحرص المواطنين على الإبلاغ عن أي من مظاهر الخلل أو التلف في سبيل درء المخاطر والحد من أسباب وقوع الحوادث.

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