تداول 62 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة، حيث تم تداول 62000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1202 شاحنة و125 سيارة

تصدير 44 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 577 شاحنة و99 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 56500 طن بضائع، 625 شاحنة و26 سيارة.



يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي امل، بوسيدون اكسبريس و MORS J بينما تغادر السفينة INC SOUTHWIND على متنها 44000 طن فوسفات تصدير الي اندونيسيا كما تغادر السفينتين سينا وAlcudia Express

فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين دليلة والحرية بينما غادرت السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 4300 طن بضائع و440 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) لاربع سفن وهي كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة.



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2285 راكبا بموانيها.



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