الأربعاء 19 فبراير 2025
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مواعيد تشغيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق خلال شهر رمضان

مترو
مترو
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نشرت وزارة النقل تقريرا مصحوبا بانفوجراف عن مواعيد تشغيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق وجاءت كما يلي:

الخط الأول والثاني للمترو 
 

-  بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق من محطات ( حلوان - المرج الجديدة ) الساعة ٥:١٥ صباحًا وقيام آخر قطار من محطة حلوان الساعه ١٢:١٥ صباحًا ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ صباحا.

-  بداية ساعات التشغيل الخط الثاني لمترو الأنفاق من محطات ( شبرا الخيمة - المنيب ) الساعة ٥:١٥ صباحًا وقيام آخر قطار من المحطتين الساعة ١٢:٤٠ صباحًا.

- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة ١:٠٠ بعد منتصف الليل.

- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة ١٢:٣٠ صباحا.

- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٣٠ صباحا.

- آخر قطار يغادر محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث الساعة ١٢:٢٠ صباحا.

- علما بأنه يتم النداء على جميع الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بمواعيد التبادل بين الخطوط خلال شهر رمضان المبارك.

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الخطين الأول والثانى خلال شهر رمضان شهر رمضان المبارك شبرا الخيمة - المنيب محطة المرج الجديدة

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