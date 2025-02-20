المعاينة: ماس كهربائي وراء نفوق 15 ألف كتكوت في حريق بالصف

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل مزرعة دواجن في مدينة الصف للوقوف على أسباب الحادث.

وكشفت المعاينة أن ماسا كهربائيا تسبب في نفوق 15 ألف كتكوت عقب نشوب حريق داخل مزرعة دواجن، وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة.

نشوب حريق داخل مزرعة بالصف

تلقى اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة اخطارا بنشوب حريق بمزرعة دواجن بمدينة الصف، وجه على الفور بانتقال قوات الحماية المدنية.

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء، ونجحت في السيطرة عليها، وتبين نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، ما أسفر عن نفوق 15 ألف كتكوت.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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