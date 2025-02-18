محافظ سوهاج ونائبه يعقدان اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع لشكاوى المواطنين

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور محمد عبدالهادى اليوم، نائب المحافظ اللقاء الجماهيري الأسبوعي، والذي يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك في إطار تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم، بحضور اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وشهد اللقاء توافد عدد كبير من المواطنين من مختلف المراكز والقرى، حيث تنوعت طلباتهم بين توفير فرص عمل في القطاع الخاص، وتلقي العلاج على نفقة الدولة، والحصول على مساعدات اجتماعية، ومعاشات "تكافل وكرامة"، إلى جانب طلبات تخص إقامة أكشاك، وتوفير وحدات سكنية، ودعم ذوي الإعاقة، فضلًا عن تسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء.

اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع إلى شكاوى المواطنين

وأكد المحافظ التزام المحافظة بتلبية مطالب المواطنين بشكل فوري، مع إحالة بعض الحالات إلى الجهات المختصة للدراسة واتخاذ الإجراءات المناسبة، مشيرا إلى تكليف جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بعقد اللقاء الجماهيري يوم الاثنين من كل أسبوع بشكل دوري بمقر وحداتهم المحلية لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقتهم في الأجهزة التنفيذية، من خلال العمل الميداني وتوفير حلول سريعة وفعالة لمطالبهم.

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