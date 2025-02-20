موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

يجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف اليوم الخميس، قرعة الدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية موسم 2024-2025.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية

ومن المقرر أن تقام قرعة كأس الكونفدرالية اليوم الخميس 20 فبراير 2025 في العاصمة القطرية الدوحة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، يليها بساعة قرعة دوري أبطال أفريقيا وتحديدًا في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

وتنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" قرعتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية حيث تذاع على قنوات beIN SPORTS NEWS، وbeIN SPORTS ENGLISH، وCAF TV عبر يوتيوب.

واختار كاف أربعة من أبرز نجوم الكرة الإفريقية السابقين للمشاركة كمساعدين في سحب قرعة دور ربع النهائي حيث سيشارك في مراسم القرعة كل من وائل جمعة (مصر)، رابح ماجر (الجزائر)، راينفورد كالابا (زامبيا)، وبين مالانجو (جمهورية الكونغو الديمقراطية).

وتأهل الأهلي وبيراميدز من مصر إلى دور ربع النهائي بعد احتلالهما المركز الثاني في مجموعتهما.

وسيكون الأهلي، حامل اللقب، على موعد مع مواجهة أحد متصدري المجموعات الأخرى، وهم، الهلال السوداني، الجيش الملكي المغربي، أو الترجي التونسي،.

أما فريق بيراميدز، الذي يشارك للمرة الأولى في هذه المرحلة من دوري الأبطال، فسيلتقي بأحد الفرق الثلاثة أورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي، الهلال السوداني، أو الجيش الملكي المغربي.

الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وشهد الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا تأهل 6 أندية عربية، هي الأهلي وبيراميدز، الهلال السوداني، مولودية الجزائر، الترجي التونسي، والجيش الملكي المغربي، إضافة إلى ناديي ماميلودي صن داونز وأورلاندو بايرتس من جنوب أفريقيا.

بطولة كأس الكونفدرالية



أما على صعيد بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، فقد نجح الزمالك والمصري في التأهل إلى دور ربع النهائي، حيث تصدر الزمالك مجموعته بينما حل المصري في المركز الثاني.

وسيواجه الزمالك، حامل لقب النسخة الماضية، أحد الفرق التالية شباب قسنطينة الجزائري، ستيلينبوش الجنوب إفريقي، أو أسيك ميموزا الإيفواري.

في المقابل، سيواجه المصري، وصيف مجموعته، أحد الأندية القوية مثل اتحاد العاصمة الجزائري، نهضة بركان المغربي، أو سيمبا التنزاني.

الفرق الصاعدة لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية

وفي مسابقة كأس الكونفدرالية، تأهل حامل اللقب الزمالك بعد تصدره لمجموعته، وجاء المصري البورسعيدي في المركز الثاني، كما تأهل شباب قسنطينة واتحاد العاصمة من الجزائر، وانضم إليهم نهضة بركان المغربي وصيف بطولة العام الماضي، وأسيك ميموزا الإيفواري، وسيمبا التنزاني، ونادي ستيلينبوش الجنوب أفريقي الوافد الجديد على مسابقات الاتحاد الأفريقي.



وحدد كاف مواعيد مباريات دور ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب، حيث ستُقام مباريات الذهاب في دوري أبطال إفريقيا أيام 1 و2 و8 و9 أبريل 2025، بينما تُلعب مباريات الذهاب في كأس الكونفدرالية يومي 2 و9 أبريل 2025 أما مباريات الإياب، فمن المقرر أن تُقام بعد أسبوع من مواجهات الذهاب.

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