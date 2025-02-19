عبد العال وشعراوي ورشوان وأبوالعينين نوابا لرئيس حزب الجبهة الوطنية

أعلن الدكتورعاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية اختيار د.على عبد العال رئيس مجلس النواب السابق واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الأسبق ود. ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، كنواب لرئيس الحزب.

تعزيز أداء الحزب وأنشطته وبرامجه

وأكد د.عاصم الجزار أن هذا الاختيار يأتي بهدف تعزيز أداء الحزب وأنشطته وبرامجه لتحقيق طموحات الشعب ودفع عجلة الإصلاح المرتقب للحياة الحزبية بمصر وكذلك إثراء العمل الحزبي بأفكار ورؤى جديدة تواكب تطلعات المرحلة المقبلة.

اختيار قيادات الحزب في المواقع المختلفة

كما أكد د.عاصم الجزار أنه جاري العمل لاختيار قيادات الحزب في المواقع المختلفة خاصة في ظل ما تتمتع به الهيئة التأسيسية للحزب من كفاءات ورموز وطنية، وأيضا اختيار وانتقاء أفضل القيادات الشعبية في محافظات مصر المختلفة وتحديدا الذين كانت لهم بصمات متميزة في جمع التوكيلات في مرحلة ما قبل تأسيس حزب الجبهة الوطنية.

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