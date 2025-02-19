الأربعاء 19 فبراير 2025
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خارج الحدود

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في رفح خلال مسيرة إسرائيلية

غزة، فيتو
غزة، فيتو

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مساء الأربعاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

 

استشهاد فلسطيني واصابة اخرين في رفح

وقالت مصادر طبية إن مسيرة إسرائيلية قصفت عددًا من السكان في بلدة الشوكة شرقي رفح، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين".

وصباح الأربعاء، استشهد طفل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة المطار شرقي رفح.

وتأتي هذه التطورات وسط سريان وقف القتال في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وأعلنت حماس مساء الأربعاء، أنها ستسلم 4 جثث رهائن إسرائيليين، الخميس، وذلك في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

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