معلومات عن أليس فايدل المرشحة لمنصب مستشارة ألمانيا.. متزوجة بامرأة وإلغاء الحجاب وإخراج بلادها من الاتحاد الأوروبي أبرز أهدافها.. والرئيس الأمريكي ترامب أهم داعميها

أيام قليلة تفصلنا عن موعد الانتخابات الفيدرالية في ألمانيا لانتخاب أعضاء البوندستاج، والتي من المقرر أن تعقد في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وكان من المخطط إجراء الانتخابات في 28 سبتمبر 2025 ولكن تم تقديم موعد الانتخابات بسبب انهيار ائتلاف الإشارة الضوئية الحاكم أثناء أزمة الحكومة الألمانية 2024، وهي الانتخابات المبكرة الرابعة في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية بعد الانتخابات في أعوام 1972 و1983 و2005.

الانتخابات التشريعية في ألمانيا

وتتوجه الأنظار إلى السياسية الألمانية أليس فايدل توصف بأنها محبة للاستفزاز، إذ تثير تصريحاتها الكثير من الجدل والانقسام ليس فقط على مستوى ألمانيا، بل ضمن صفوف حزبها اليميني "البديل من أجل ألمانيا".

اسم أليسالتي فايدل يقفز إلى الواجهة

قفز اسم فايدل إلى الواجهة في الأشهر الأخيرة، خصوصا مع انهيار الائتلاف الحاكم، والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وبالتالي ترشيح حزبها لها لمنصب.

وما عزز حضورها الانتخابي وسط الحملات الانتخابية المحمومة، هو اختيار نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لقاءها، خلال وجوده في ألمانيا كمشارك في مؤتمر ميونخ للأمن.

ترامب وماسك أبرز الداعمين لها

ويعد أبرز الداعمين لها ولحزبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكذلك إيلون ماسك، كما تمنحها استطلاعات الرأي 20 بالمئة من أصوات الناخبين، ليكون بذلك الحزب الثاني على مستوى البلاد بعد التحالف المسيحي ( الاتحاد المسيحي الديمقراطي/ الاتحاد المسيحي الاجتماعي)، الذي من المتوقع أن يحصل على حوالي 30% من أصوات الناخبين، وفقا لتلك الاستطلاعات.

وكان ماسك استضاف فايدل في حوار مباشر استغرق 75 دقيقة على منصته X مطلع الشهر الفائت، ووصف حزب البديل بأنه "أفضل أمل لمستقبل ألمانيا".

إخراج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي وإلغاء الحجاب أبرز أهدافها

تطرح فايدل جملة من الأفكار والمبادئ المثيرة للجدل والاستفزاز، فهي لا تخفي رغبتها في إخراج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي حال وصولها إلى السلطة، كما تقترح إعادة استخدام العملة المحلية (المارك) عوضا عن اليورو، وتطالب كذلك بإلغاء الحجاب، في مؤشر على معارضتها قيم الإسلام، وهي تطالب بوقف المساعدات الاجتماعية.



وفي ملف الهجرة، تجهر بالعداء للمهاجرين، فهي تطالب بإغلاق الحدود تمامًا أمام أي طالب لجوء جديد، وتدعو في الآن ذاته إلى ترحيل جميع المهاجرين، وتبرر ذلك بالقول إن بلادها ألمانيا "أصبحت ملاذًا آمنًا للمجرمين الأجانب"، حسب وصفها.

ووفقا لتقارير متطابقة، فإن فايدل لا يمكنها إلا أن تحلم بالسير على خطى قدوتها مارجريت تاتشر، رئيسة وزراء بريطانيا من عام 1979 إلى عام 1990، فهي تُعدها قدوتها في العمل السياسي، إذ قالت عنها: "تعجبني سيرتها الذاتية، السباحة عكس التيار حتى عندما يصبح ذلك متعبًا".

ولا تخفي زعيمة، كذلك، إعجابها بشخصية دونالد ترامب، وهي تُعده نموذجا يحتذى به لألمانيا.

متزوجة بامرأة ولديها طفلان بالتبني

وتنطوي سيرة فايدل على تناقض محير، فرغم سطوع نجمها ضمن صفوف حزبها، فإنها تؤمن بأفكار قد تتناقض في بعض الأحيان مع سياسات وأدبيات الحزب الذي تنتمي إليه، فهي على سبيل المثال على علاقة بامرأة أصلها من سريلانكا ولديهما طفلان بالتبني.

ووفقا لمتابعين، فإن هذا الأمر "بعيد كل البعد عن الصورة المثالية التي يتبناها حزب البديل من أجل ألمانيا؛ إذ يلتزم الحزب في برنامجه بالأسرة التقليدية كمثل أعلى: "في الأسرة يتحمل دائمًا كل من الأب والأم مسؤولية مشتركة عن أطفالهما".

وحسب صحيفة "بيلد"، فإن الحزب يريد وفقًا لبرنامجه حظر الزواج من الجنس نفسه، على الرغم من أن رئيسته تعيش علاقة زواج مسجلة مع امرأة.

ولدت أليس فايدل في مدينة جوترسلوه عام 1979 في ألمانيا الغربية، كما كانت تعرف آنذاك.

دراستها وحياتها العملية

درست إدارة الأعمال والاقتصاد وحصلت على الدكتوراة في الاقتصاد، كتبت أطروحتها للدكتوراة عن نظام التقاعد الصيني، فهي تتحدث اللغة الصينية.

وبعد إنهاء دراستها سافرت إلى آسيا، فأمضت عامًا في اليابان وخمس سنوات في الصين، كذلك عملت في بنك كريدي سويس في سنغافورة، كما عملت في القطاع المالي في إدارة الأصول، وفي شركة أغذية، وفي مجال الشركات الناشئة.

انضمت فايدل لحزب البديل من أجل ألمانيا في عام 2013، بعد أشهر قليلة على تأسيسه، وعلى الرغم من فشلها في الترشح لرئاسة ولاية بادن فورتمبيرغ في عام 2017، ترشحت في العام نفسه إلى انتخابات البوندستاج، بعدها أصبحت رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب إلى جانب ألكسندر جاولاند.



وفي عام 2022 تولت فايدل مع تينو شروبالا منصب المتحدثين الرسميين للحزب.

شغلت فايدل منصب رئيسة ولاية بادن– فورتمبيرج من عام 2020 إلى 2022.

بجانب ترشح فايدل لمنصب المستشار الاتحادي، فإنها أيضًا المرشحة الأولى لحزب البديل في ولاية بادن فورتمبيرج للانتخابات الاتحادية المرتقبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.