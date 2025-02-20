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حوادث

أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط المتهمين بقتل شاب في 15 مايو

مديرية أمن القاهرة،
مديرية أمن القاهرة، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من جهودها لضبط المتهمين بقتل شاب داخل شقة سكنية وسرقه منه 35 ألف جنيه في مدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة.

 

مقتل شاب بمدينة 15 مايو

تلقى قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقة سكنية في المجاورة 16 بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالبحث تبين العثور على جثة شاب في بداية العقد الثالث من عمره مقتولًا داخل الشقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وبإجراء التحريات تبين أن المتهمين استدرجوا المجني عليه للشقة بحجة شراء أثاث الشقة بـ35 ألف جنيه، وعند وصوله إلى الشقة غافلوه وقاموا بالتعدى عليه بالضرب حتى سقط على الأرض مفارقًا الحياة.

 

وأضافت التحريات أن المتهمين بعد أن تأكدوا أنه فارق الحياة استولوا على المبلغ المالي وفروا هاربين.

 

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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