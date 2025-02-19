العثور على جثة شاب مقتول داخل شقة بـ15 مايو

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على جثة شاب مقتولا داخل شقة سكنية في مدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط الجناة.

العثور على جثة شاب بمدينة 15 مايو

تلقى قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقة سكنية فى المجاورة 16 بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحث تبين العثور على جثة شاب فى بداية العقد الثالث من عمره مقتولا داخل الشقة، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهمين استدرجوا المجنى عليه للشقة بحجة شراء أثاث الشقة بـ35 ألف جنيه، وعند وصوله الى الشقة غافلوه وقاموا بالتعدى عليه بالضرب حاتى سقط على الأرض مفارقا للحياة.

وأضافت التحريات أن المتهمين يعد أن تأكدوا انه فارق الحياة أستولوا على المبلغ المالي وفروا هاربين.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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