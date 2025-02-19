خسائر بالملايين، السيطرة علي حريق اندلع بمعرض أدوات منزلية بالمحلة (صور)

اندلع حريق هائل، اليوم الأربعاء، في أحد معارض الأدوات المنزلية بمدينة المحلة الكبرى بـ محافظةالغربية متسببًا في خسائر مادية تُقدر بالملايين.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بنشوب الحريق.

وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية لمكان نشوبب الحريق وتبين أنه داخل المعرض الكائن في منطقة حيوية بمدينة المحلة، حيث التهمت النيران كميات ضخمة من البضائع قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه بعد جهود مكثفة استمرت عدة ساعات.

واندفعت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق فور تلقي البلاغ، وسط حالة من الذعر بين الأهالي والتجار المجاورين، الذين حاولوا إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الممتلكات. وأكدت مصادر طبية عدم وقوع إصابات بشرية حتى الآن، فيما يجري حصر الخسائر النهائية.

من جانبه، أمر اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحريق، وسط ترجيحات أولية تشير إلى احتمال حدوث ماس كهربائي.

كما وجه المسؤولون بضرورة مراجعة إجراءات السلامة في المحلات التجارية بالمنطقة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.

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