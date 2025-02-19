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أخبار مصر

وفد من أعضاء النواب والشيوخ يتفقدون معرض إيجبس

إيجبس 2025، فيتو
إيجبس 2025، فيتو

تفقد وفد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ معرض مصر الدولى للطاقة إيجبس 2025 الذي تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاء فى مقدمة وفد النواب الذين قاموا بالجولة عقب مشاركتهم فى الافتتاح الرئاسى للحدث كل من  النائب الدكتور عبد الهادي القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأشخاص ذوي الإعاقة ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والنائب المهندس طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والنائب المهندس محمد مصطفى السلاب  رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب المهندس مجدى سليم رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ.
 

وخلال جولتهم داخل المعرض  بمشاركة المهندس أشرف بهاءالدين رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية، تفقد النواب الأجنحة المختلفة التى تمثل كبرى الشركات الوطنية والعالمية العاملة فى مجالات الطاقة والبترول والغاز، حيث استمعوا إلى شرح تفصيلى عما تعرضه الشركات المشاركة من أحدث التكنولوجيات والحلول المستدامة فى قطاع الطاقة ودور التكنولوجيات الحديثة فى زيادة الإنتاج الذى يعتبر الهدف الأساسى لقطاع البترول والغاز مع مراعاة الاستدامة البيئية  .  
 

وأشاد النواب بالتنظيم المميز للحدث، وأكدوا على أهمية مثل هذه الفعاليات فى زيادة الاستثمارات فى قطاع الطاقة والتى تعد مفتاحًا رئيسيًا لزيادة الإنتاج، مؤكدين دعمهم لكافة الجهود المبذولة من وزارة البترول لزيادة الاستكشاف والإنتاج بما يترتب عليه دعم الإنتاج المحلى ومن ثم خفض الفاتورة الاستيرادية، كما أكدوا على أهمية الشراكات التى تم عقدها خلال المؤتمر مع قبرص واليونان لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة، وفتح آفاق تعاون هامة مع المملكة العربية السعودية للتعاون فى مجال كفاءة استخدام الطاقة وهو ما يعد أحد أهم وأسرع  وسائل التحول الطاقى وخفض الانبعاثات، واشاروا إلى أهمية الحدث لعقد شراكات جديدة لقطاع البترول مع شركات عالمية لفتح آفاق عمل جديدة لشركاتنا خارج مصر فى تنفيذ أعمال المشروعات.

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