رئيس هيئة الثروة المعدنية يستقبل وفد شركة لوتس جولد على هامش مؤتمر إيجبس 2025

استقبل الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، اليوم 18 فبراير 2025، وفد شركة لوتس جولد، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض "إيجبس 2025".

وترأس الوفد المهندس عمر عبد الناصر، مدير عام الشركة، وكان برفقته الجيولوجي محمد صلاح من فريق الاستكشاف بالشركة.

فعاليات مؤتمر ومعرض إيجبس 2025

خلال اللقاء، قدم المهندس عمر عبدالناصر عرضًا تفصيليًا عن تقدم أعمال الاستكشاف التي تمت خلال الفترة الماضية. شمل العرض استعراض مواقع التمعدن التي تم تحديدها، بالإضافة إلى عدد العينات المجمعة والترنشات التي جرى حفرها لتحديد المناطق الواعدة ضمن امتيازات الاستكشاف. كما تم تقديم لمحة عن بعض نتائج العينات التي تم تحليلها، مما أتاح فهم أعمق للتقدم المحرز في عمليات الاستكشاف.

واستعرض الوفد المناطق الجديدة ذات الإمكانات الواعدة لاستكمال برنامج الاستكشاف في عقود تراخيص البحث الخاصة بالشركة. وأشار المهندس عمر عبدالناصر إلى التحديات التي تواجه العمل في بعض المواقع، مثل وجود الدهابة غير الشرعيين في مواقع العمل وصعوبة الحصول على بعض الموافقات اللازمة.

من جانبه، استفسر الجيولوجي ياسر رمضان عن تقدم برنامج الاستكشاف في الأماكن التي تم تخصيصها لشركة لوتس جولد في الجولة الثانية من مزايدة الذهب لعام 2020. وأكدت الشركة أنها تعمل بالتوازي على كافة عقود تراخيص البحث، مع التركيز على جميع المناطق المستهدفة.

تكثيف برنامج الاستكشاف في جميع المناطق

وأكد رئيس الهيئة ضرورة تكثيف برنامج الاستكشاف في جميع المناطق، خاصة تلك التي بدأت فيها مرحلة البحث الثانية وأضاف أنه يجب التأكد من عدم وجود تواجدات اقتصادية للذهب في تلك المناطق قبل اتخاذ قرار التخلي عنها، مع التركيز على زيادة عمليات الحفر في المناطق ذات التواجدات العالية للخام.

وفي إطار التعاون المشترك بين الجانبين، أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة بصدد إعداد مقترح لتدريب الفنيين بالهيئة لدى شركة لوتس جولد ضمن برنامج رفع كفاءة العاملين بالهيئة، ورحب المهندس عمر عبدالناصر بهذا المقترح، مؤكدًا استعداد الشركة الكامل لتدريب الفنيين التابعين للهيئة.

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