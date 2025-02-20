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أخبار مصر

ضمن رؤية 2030، تعرف على دور وزارة البترول في تنمية الصعيد

إيجبس 2025، فيتو
إيجبس 2025، فيتو

في إطار التوجه العام لوزارة البترول والثروة المعدنية تماشيًا مع خطط التنمية المستدامة ضمن "رؤية مصر 2030"، وخاصة في ما يتعلق بتنمية صعيد مصر والارتقاء بمستوى المعيشة والتعليم وتحقيق العدالة الاجتماعية لأهالي الصعيد. 

حرصت شركة "أسيوط الوطنية لتصنيع البترول – أنوبك" على خلق الكوادر البشرية المدربة القادرة على تشغيل وصيانة المجمع من أبناء الصعيد، وتم ذلك من خلال مشروع بناء القدرات التشغيلية لمجمع إنتاج السولار بأسيوط ويهدف المشروع إلى بناء القدرات التشغيلية ذات الكفاءة والاعتمادية العالية بما يتوافق مع احتياجات المجمع التشغيلية من المهندسين والفنيين حديثي التخرج من أبناء الصعيد. 

 

تخريج الدفعة الأولى من المدربين المعتمدين ضمن برنامج المدربين Train of The Trainers


وعلى هامش مؤتمر إيجيبس 2025، قامت شركة "أنوبك"  بتخريج الدفعة الأولى من المدربين المعتمدين ضمن برنامج "تدريب المدربين Train of The Trainers" الذى تم تنفيذه بواسطة شركة IFPT الفرنسية كجزء من مشروع بناء القدرات التشغيلية لأنوبك. وقد التحق السادة المهندسين بالبرامج التدريبي المعد طبقًا واحدث تقنيات ووسائل التعليم عالميًا، كما تم اجتياز المهندسين لمجموعة من الاختبارات للتأكد من وجود الجدارات الفنية والشخصية اللازمة للعمل كمدرب متخصص في صناعة البترول. يهدف برنامج تدريب المدربين TOT إلى تلبية احتياجات شركة أنوبك الحالية لتنفيذ التدريبات التخصصية، كما يعد نواة  ضمن خطة قطاع البترول لبناء القدرات التشغيلية في مجال تكرير وتصنيع البترول.

 

و قام المهندس  صلاح عبد الكريم - الرئيس التنفيــــــــــــــــــــــذي للهيئة المصرية العامــة للبتــــــــــــــــرول  بتسليم شهادات الاعتماد للسادة المهندسين، وذلك بحضور المهندس  محمد بدر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك" والمهندس  حسام أسعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات " إيبروم"، وكل من   Remi Mouchel رئيس شركة IFPT الفرنسية، وFrancois Horaires نائب رئيس الشركة، وقد أشاد الرئيس التنفيذي للهيئة بالبرنامج، وأكد حرص قطاع البترول على تنمية أصوله، وعلى رأسها الأصول البشرية وشدد على أهمية الاستفادة من الخبرات الخارجية والاضطلاع على أحدث مستجدات التكنولوجيا ونقلها لإثراء وتطوير قطاع البترول المصري.

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