الخميس 20 فبراير 2025
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اقتصاد

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع البلطي والمكرونة وانخفاض البوري وقشر بياض

أسعار السمك، فيتو
أسعار السمك، فيتو

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025، في سوق العبور للجملة.

<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك

أسعار السمك والجمبري اليوم

تستعرض «فيتو»  سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025، في السطور التالية: 

<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 72 إلى 76 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوحت  أسعار البلطي متوسط الحجم من 69 إلى 71جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك
  • تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 110 إلى 160 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك

أسعار السمك

  • تراوح سعر المكرونة خليجي من 95 إلى 115 جنيها للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 100 إلى 150 جنيها للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 100 إلى 150 جنيها للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 330 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

 

<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك

سعر السمك السبيط

  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 330 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.
<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك

أسعار السمك اليوم

  • تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 160 إلى 260 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 150 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 320 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 260  جنيهًا، بانخفاض 15 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 700 جنيه للكيلو حسب الحجم.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 180 جنيهًا حسب الحجم، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق
<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك

سعر السمك

  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازاليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك موزة من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.
<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك

سعر السمك السردين

  • تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
  • تراوح سعر سمك باغة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

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