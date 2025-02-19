الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس 7 متهمين لحيازتهم ربع طن مواد مخدرة بالإسماعيلية

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 7 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة 231 كيلو مواد مخدرة قبل ترويجها على عملائهم بنطاق محافظة الإسماعيلية.

وكان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، قد شن حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
 

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة على دوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظة الإسماعيلية عن ضبط 7 عناصر إجرامية بدائرة أقسام ومراكز شرطة (التل الكبير- فايد - ثان الإسماعيلية - أبو صوير)، وبحوزتهم (231 كيلو جراما لمخدر الحشيش – رشاش صوت - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية محافظة الإسماعيلية النيابة العامة قطاع الأمن العام مديرية أمن الإسماعيلية أمن الإسماعيلية

مواد متعلقة

إحالة عاطل للجنايات بتهمة الاتجار في الحشيش بالنزهة

سقوط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من مخدر الحشيش بـ 6.1 مليون جنيه

الأكثر قراءة

قتلى ومصابون في الجيش الكويتي، وبيان عاجل من رئاسة الأركان

الرقابة الإدارية تلقي القبض على رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة

رئيس الوزراء يكشف تطورات حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

الحسم غدا، خبير يتوقع السيناريو الأقرب لقرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة

من أسبانيا، رسالة قوية من السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي وتبعد نجم الفريق عن المشاركة أمام الزمالك

مدبولي يكشف حقيقة استحواذ الإمارات على المنطقة الاستثمارية بوسط البلد

مناطق تحت تأثير الأمطار غدا الخميس، تعرف عليها

منوعات

المزيد

ينتقد اللون والتكنولوجيا، ترامب يثير المخاوف حول مستقبل الطائرة الرئاسية

ظاهرة طبية صادمة، جنين يبلع جنينين داخل بطن أمه

على طريقة أفلام هوليوود، إلقاء شاب مغربي من نافذة شقة في إسطنبول

طرح فيلم Sonic the Hedgehog 3 للمشاهدة عبر منصة Paramount+

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد في أسعار القمح والدقيق اليوم الأربعاء 19-2-2025

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاربعاء 19-2-2025 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مواجهات قوية للكبار.. مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة "مجموعة الغرب" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف نستفيد من حادثة تغيير القبلة في واقعنا المعاصر؟، خالد الجندي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية البرتقال في المنام وعلاقتها بكشف الأمور الخفية

«ووجدك عائلا فأغنى»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح نعم الله على رسوله

المزيد
الجريدة الرسمية