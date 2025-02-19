محمد صلاح يفتتح التسجيل لليفربول في مرمى أستون فيلا

سجل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، الهدف الأول في مرمى أستون فيلا في الدقيقة 30 على ملعب "فيلا بارك" في المباراة المُقدمة من الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ويفتقد ليفربول أمام أستون فيلا خدمات لاعب الفريق كودي جاكبو للإصابة، وكذلك جو جوميز.

تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر، سبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، كورتيس جونز، جوتا.

وتم تبكير موعد مباراة أستون فيلا ضد ليفربول في البريميرليج بعدما تأهل الريدز إلى نهائي كأس كاراباو، حيث سيخوض ذلك اللقاء ضد نيوكاسل يونايتد يوم 16 مارس المقبل.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وانطلقت مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا

تُذاع مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 2.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، في حين أن أستون فيلا لديه 38 نقطة في المركز التاسع.

وفاز ليفربول في مباراة الدور الأول ضد أستون فيلا على ملعب "الأنفيلد"، هذا الموسم، بهدفين دون رد.

أرقام محمد صلاح ضد أستون فيلا

خاض محمد صلاح في مسيرته مع ليفربول ضد أستون فيلا 11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتمكن النجم الدولي المصري من تسجيل 7 أهداف وتمرير 4 تمريرات حاسمة، بإجمالي مساهمات تهديفية 11 هدفا.

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