الأربعاء 05 فبراير 2025
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محافظات

فى إطار توجيهات محافظ دمياط....

نائب محافظ دمياط تبحث خطة تنفيذ منظومة التحول الرقمي

شيماء الصديق نائب
شيماء الصديق نائب محافظ دمياط

عقدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، اجتماعًا مع الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، الدكتور ضياء الدين فاروق استشاري المحافظة للتحول الرقمى وأحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية وياسر الرفاعى مدير عام مركز المعلومات بديوان عام المحافظة وممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية.

 

نائب محافظ دمياط تناقش آليات تطبيق المنظومة والبدء بالديوان العام

 

وناقشت "نائب المحافظ" خلال الاجتماع آليات تطبيق المنظومة والبدء بالديوان العام وربط الوحدات المحلية بتلك المنظومة، وبحثت مدى توافر الإمكانيات للتنفيذ والبرامج المقرر ادراجها بالمنظومة وفقًا للأولويات وذلك لبدء ميكنة الأعمال بالإدارات فى إطار مراحل محددة.

وأكدت " المهندسة شيماء الصديق " حصر الاحتياجات التى تتطلبها المنظومة، وتدريب عدد من الكوادر التى تساهم فى دعم خطط التنفيذ، موجهة بالإسراع فى تلك الخطوات، وأشارت " نائب المحافظ " إلى أن هذه الأعمال تأتى فى إطار رؤية الدولة المصرية واستراتجيتها نحو خطة التحول الرقمى، لافتة إلى دعم المحافظة الكامل تحت قيادة الدكتور أيمن الشهابي، لإزالة أى معوقات وتطبيق المنظومة، التى ستساهم وبشكل كبير فى تطوير منظومة العمل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية.

نائب محافظ دمياط تناقش خطة تنفيذ منظومة التحول الرقمى وميكنة الأعمال بالإدارات بالديوان العام 
نائب محافظ دمياط تناقش خطة تنفيذ منظومة التحول الرقمى وميكنة الأعمال بالإدارات بالديوان العام 

 

ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو حنفى أهمية إعداد دراسة متكاملة للاحتياجات المطلوبة بخطط العمل، لإدراجها بالمنظومة، وأكد أنه سيتم التنفيذ وفقًا لعدد من الخطوات والآليات التى تحقق التطوير الشامل لمنظومة العمل.

وأشار إلى أن هناك تنسيق كبير بين المحافظة والأطراف العاملة بهذا الملف لوضع منهجية للتنفيذ والخروج بنموذج ناجح فى هذا السياق، حيث أشار المتحدث الرسمي للمحافظة، إلى اهتمام المحافظة البالغ بهذا الملف وذلك لتحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

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