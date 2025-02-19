مواصفات وسعر هاتف آيفون iPhone 16e، بعد إطلاقه رسميا

أطلقت آبل رسميا اليوم هاتف آيفون iPhone 16e والذي يعد أقل هواتف السلسلة سعرا في سلسلة iPhone 16 وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف آبل الجديد.

مواصفات هاتف آبل

يأتي هاتف آبل آيفون iPhone 16e بشاشة OLED Super Retina XDR مقاس 6.1 بوصة معدل تحديث 60 هرتز وسطوع ذروة 800 شمعة ويأتي ثنائي الشريحة (Nano + eSIM) مع معالجها الأحدث A18 بتقنية 3nm مع بسعة تخزين من 128 إلى 512 جيجابايت 8 جيجابايت رام ويزن 167 جرامًا مع دعم لخصائص الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence.

الهاتف يأتي بكاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة (OIS) على iPhone 16e، مع كاميرا سيلفي TrueDepth بدقة 12 ميجابكسل في المقدمة وأجهزة الاستشعار اللازمة لـ Face ID.

يضم هاتف آبل مكبرات صوت ستريو ويوفر دعمًا لخاصية الطوارئ SOS من Apple عبر الأقمار الصناعية في مناطق مختار ويحتوي على منفذ USB Type-C يدعم الشحن السلكي بقوة 18 وات والشحن اللاسلكي بقوة 7.5 وات ويتسم الهاتف بتصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء.

سعر هاتف آبل

ومن المنتظر أن يتم إتاحة الهاتف للطلب المسبق اعتبارًا من الجمعة 21 فبراير وطرحه للبيع في 28 فبراير، ويأتي باللونين الأسود والأبيض ويبدأ سعر الهاتف من 600 دولار أمريكي.

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