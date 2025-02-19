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أخبار مصر

السيسي يشارك في فعالية اقتصادية مع مجتمع الأعمال والشركات الإسبانية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعالية اقتصادية مع مجتمع الأعمال والشركات الإسبانية وذلك على هامش زيارة الرئيس السيسي الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء مباحثات مع قادة إسبانيا وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين حيث أجري الرئيس السيسي خلال زيارته الرسمية إلى مملكة أسبانيا لقاءات مع ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء، وممثلي بعض من الشركات الأسبانية الكبرى.

وشهدت زيارة الرئيس السيسي توقيع اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المختلفة.


وتأتي زيارة الرئيس إلى إسبانيا في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين، وكذلك في ظل الدور الفاعل الذي تضطلع به الدولتان في منطقة المتوسط، كما تستهدف الزيارة تعزيز العلاقات بينهما ودفعها في كافة المجالات.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين


واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، في مقر إقامته بالعاصمة الإسبانية مدريد، ريكاردو دومينجيز جارثيا، رئيس مجلس إدارة شركة "نفانتيا" الأسبانية العاملة في مجال بناء السفن وصيانتها ونظم الطاقة المتجددة، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى مملكة إسبانيا وسيمون بارسيلو، رئيس مجموعة  "بارسيلو" الأسبانية، والتي تعد واحدة من أهم الشركات العالمية في قطاع الفنادق والسفر.
 

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